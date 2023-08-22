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Дюбуа: Потрібно домогтися дострокової перемоги над Усиком

Даніель Дюбуа прокоментував бій проти Олександа Усика
Сьогодні 13:54 198 0
Дюбуа: Потрібно домогтися дострокової перемоги над Усиком
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - isport.ua.

Володар титулу WBA Regular у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) не зможе перемогти чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF  Олександра Усика  (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Звичайно, це те, що всі говорять. Тому потрібно домогтися дострокової перемоги. У мого суперника аматорський стиль. Це робота ніг і ще багато чого іншого. У цьому немає секрету. Тому я маю піти туди і влаштувати жорсткий бій. Потрібно залякати його. Це те, що я збираюся зробити.

Потрібно наносити багато ударів. По руках, плечах, голові, всьому, що вище талії. Я вже в бойовому режимі. У ніч бою все це матиме значення", - розповів Дюбуа.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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