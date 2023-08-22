Дюбуа: Потрібно домогтися дострокової перемоги над Усиком

Володар титулу WBA Regular у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) не зможе перемогти чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Звичайно, це те, що всі говорять. Тому потрібно домогтися дострокової перемоги. У мого суперника аматорський стиль. Це робота ніг і ще багато чого іншого. У цьому немає секрету. Тому я маю піти туди і влаштувати жорсткий бій. Потрібно залякати його. Це те, що я збираюся зробити.

Потрібно наносити багато ударів. По руках, плечах, голові, всьому, що вище талії. Я вже в бойовому режимі. У ніч бою все це матиме значення", - розповів Дюбуа.