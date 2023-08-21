Воррен: Вірю, що Дюбуа стане чемпіоном

Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) може перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Потрібно виходити туди і контролювати бій, використовуючи всі ці фізичні атрибути, як-от його джеб, його кращий розмах рук, його габарити, потрібно дати волю цим бомбам. Тому що він дуже небезпечний панчер. Тому я вірю, що він стане чемпіоном", - сказав Воррен.