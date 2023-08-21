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Воррен: Вірю, що Дюбуа стане чемпіоном

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня
Сьогодні 16:34 197 0
Воррен: Вірю, що Дюбуа стане чемпіоном
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Френк Воррен, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) може перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Потрібно виходити туди і контролювати бій, використовуючи всі ці фізичні атрибути, як-от його джеб, його кращий розмах рук, його габарити, потрібно дати волю цим бомбам. Тому що він дуже небезпечний панчер. Тому я вірю, що він стане чемпіоном", - сказав Воррен.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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