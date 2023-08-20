Промоутер назвав ім'я наступного суперника Усика у разі перемоги над Дюбуа

Український боксер буде зобов’язаний провести захист поясу

Джерело - Boxing Social.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик у разі перемоги над Даніелем Дюбуа проведе бій проти обов’язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговича.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Точно, що ми наполягатимемо на обов'язковому захисті титулу IBF. Це було головним у бою проти Демсі Маккіна. Хрговічу був потрібен цей поєдинок, щоб залишатися активним. IBF підтвердила, що відразу після бою Усик - Дюбуа вони призначать обов'язковий захист проти Філіпа Хрговіча. Тож далі він поб'ється з переможцем цього бою. Я думаю, що Хрговичу треба стрибнути на цей рівень, оскільки мені здається, що щодо якості його боксу ми навряд чи побачили найкращого Філіпа. Я вважаю, що інколи тобі не можна допустити, щоби твій поїзд пішов.

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Хрговичу 30 років, він все ще досить молодий, але йому потрібно бути трохи активнішим. Я думаю, що ви побачите кращого Хрговіча проти сильніших суперників", - сказав Гірн.

У своєму останньому поєдинку 12 серпня цього року Філіп Хрговіч здобув перемогу над австралійцем Демсі Маккіном технічним нокаутом у 12-му раунді.