Альварес назвав умову для бою з Кроуфордом

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес висловився про можливий поєдинок із володарем безперечного титулу у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом.

Про це розповів сам боксер.

"Я більше не можу виступати нижче за свій дивізіон. Бій може пройти 168 фунтів, але як говорилося раніше: "Ніхто не відплатить мені за це".

Кроруфорд сказав, що не отримає зізнання, якщо переможе Джервонт Девіс. Та сама ситуація в нашому випадку", - розповів Альварес.