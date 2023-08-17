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Альварес назвав умову для бою з Кроуфордом

Сауль Альварес прокоментував бій проти Теренса Кроуфорда
Сьогодні 16:16 176 0
Альварес назвав умову для бою з Кроуфордом
Фото - Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Теренс Кроуфорд

Джерело - isport.ua.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес висловився про можливий поєдинок із володарем безперечного титулу у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом.

Про це розповів сам боксер.

"Я більше не можу виступати нижче за свій дивізіон. Бій може пройти 168 фунтів, але як говорилося раніше: "Ніхто не відплатить мені за це".

Кроруфорд сказав, що не отримає зізнання, якщо переможе Джервонт Девіс. Та сама ситуація в нашому випадку", - розповів Альварес.

Раніше Канело назвав трьох найкращих боксерів світу.

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