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Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб

Дружина найпопулярнішого спортсмена України поділилася своїми очікуваннями від бою Усик - Дюбуа
Сьогодні 18:02 2803 0
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб
#Олександр Усик, #Катерина Усик

Джерело - Чемпіон.

В ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону Катерина Усик розповіла, як її змінили півтора року війни, в чому її чоловік мав початкову перевагу над Батьківщиною-мати та як часто вона відвідує шпиталь із нашими пораненими військовими.   

Без сну напередодні бою

– Пані Катерино, ми бачимо, як у тренувальному таборі готується до бою Олександр. А як до цієї події готуються дружини боксерів?

– Я готуюся передусім морально. Ця подія – ще одна можливість заявити про нашу країну на увесь світ. А особисто мені ще раз хочеться побачити наш прапор і почути наш гімн. Це дуже важливо для мене!

– Довго вирішуєте, як одягатися на бій за участю чоловіка? 

– Це питання серйозне. Але особливо над цим не думаю. Головне, аби погода була підхожа. І настрій. Тоді й образ буде гармонійний. 

– Одному моєму приятелю напередодні бою Володимира Кличка наснилося, що нокаутований українець, причому нокаут був таким важким, що його відливали водою з відра прямо у рингу. В підсумку той чемпіонський бій Володимир виграв нокаутом у другому раунді. А вам сняться боксерські сни?    

– Чесно кажучи, напередодні бою мені ніколи нічого не сниться! Я практично не сплю, тому що в душі такі пристрасті бушують… Чекаю на бій, який ось-ось відбудеться. Дай Боже, все вийде!

– У межах івенту на ринг Вроцлава вийдуть відразу 8 українських боксерів. Окрім вашого чоловіка, це Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Ярослав Харциз, Даніель Лапін, Василь Чеботарь, Федір Черкашін та Олександр Соломенніков. Будете вболівати за кожного з них? 

– Звісно. Це грандіозно та довгоочікувано! Хлопці давно готуються! Я за кожного нашого боксера вболіваю і переживаю всім серцем. Нам потрібні українські перемоги!

– А варто чекати перемог у покоління, що підростає? Ваш син Кирило вже був у тренувальному таборі батька й непогано себе проявив. Цього разу син бажав знову відвідати тренувальний табір? 

– Так, бажав. Але тепер діти не приїжджали в табір до тата. Ми вирішили, що так для них буде краще. Адже у дітей купа своїх занять та тренувань!

Підтримаємо Олександра Усика у Вроцлаві!

Тризуб і Батьківщина-мати

– Помітно, що Олександр в інтерв’ю світовим медіа вже потроху починає відповідати англійською. Займається з репетитором? Хто у вашій родині знає англійську найкраще, батьки чи діти? 

– Саня – розумничка! Він дійсно намагається й активно вчить англійську. Ми всі чудово усвідомлюємо, що без мови – нікуди. У нашій родині, ймовірно, англійською краще володіють діти. Плюс ще іспанська їм непогано заходить. 

– Бачили ваші фото під час зустрічей з нашими військовими у шпиталях. Як часто долучались до цих заходів у останні місяці? 

– Коли перебуваю у Києві, практично кожен день приїжджаю до наших хлопців. Особливо не розпорошуюсь. Щоб не було, коли ти начебто скрізь і ніде. Зараз у мене в пріоритеті госпіталь, який був в окупації. Там понад 330 наших хлопців, яким я допомагаю, як можу. Після боя чоловіка повернусь додому і продовжимо нашу співпрацю. Для мене дуже важливо, щоб наші захисники перебували в нормальних людських умовах

– У вашому будинку у Ворзелі, в якому навесні минулого року напаскудили окупанти з країни 404, вже навели лад? Там і досі проживає молода українська родина, якій ви з чоловіком надали можливість жити безплатно? 

– Будинок у Ворзелі потроху доводимо до ладу. Звичайно, там, як і рік тому, живе молода родина переселенців, у них все добре.

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– Як півтора року повномасштабної війни за нашу незалежність змінили вас та Олександра? Які зміни відчуваєте в дітях? 

– Я стала більш стійкою. Намагаюся допомагати, бути корисною. Так само ненавиджу – може, навіть, іще більше – рашку! Так само вірю в наших людей, які доводять кожен день, що ми сильна нація. Пишаюсь всіма українцями!

– Олександр під час війни подав приклад, як має вчиняти справжній українець. А коли чоловік вас востаннє приємно здивував? 

– Він кожен день, особливо коли ми в цей час не разом, намагається радувати. Найголовніше – це підтримка одне одного! Для мене найважливіша радість і цінність – коли сім'я знову збереться у Києві. Коли ми переможемо, коли настане мир, тоді я буду найщасливіша у світі!

– Одне з ваших найулюбленіших тату на тілі чоловіка – Батьківщина-мати. Після того, як на ній поміняли застарілий радянський герб на наш тризуб, не жартували з Олександром, мовляв, тепер і тобі потрібно трохи “виправити” це тату? 

– А ви подивіться уважно на це його татуювання. У Сані з самого початку на щиті замість незрозумілого радянського символу було витатуювано тризуб. І мені це дуже подобається. 

Максим Розенко, Чемпіон

Фото – з сімейного архіву Катерини Усик

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