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Став відомий суперник Черкашина в андеркарді бою Усик - Дюбуа

Сьогодні 15:54 154 0
Став відомий суперник Черкашина в андеркарді бою Усик - Дюбуа
#Федір Черкашин

Джерело - sport.ua.

26 серпня на Tarczyński Arena Wroclaw (Польща) Федір Черкашин (22-0-0, 14 КО) зустрінеться в ринзі з представником Франції Анауелєм Нгаміссенге (12-0-0, 8 КО). 

Про це повідомляє K2 Promotions.

Бій відбудеться в рамках боксерського шоу під егідою K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions.

Федору 27 років, вже кілька років харків'янин живе та тренується в Польщі. Дебютував на профі-ринзі в травні 2015 року. З того часу провів 22 поєдинки, всі бої виграв, 14 нокаутами. Наразі Черкашин займає 6 позицію в рейтингу WBC, 7-й номер у WBO та 7-й в IBF. Попередній бій провів у квітні цього року проти мексиканця Еліаса Еспадаса. Федір зупинив суперника технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

"26 серпня я зустрінусь з непереможним на професійному ринзі представником Франції. Міцний боєць. Крім того, Анауель брав участь в Олімпійських Іграх. Впевнений, що це буде яскравий бій, і прихильники боксу будуть задоволені. А для мене це нагода показати свій бокс широкій аудиторії. Я заряджений перемагати! До зустрічі 26 серпня!", - зазначив Федір Черкашин.

"Дуже радий, що маю можливість підготуватися до цього поєдинку в таборі Олександра Усика. Для мене це великий досвід. Дуже вдячний йому та його команді".

Суперник Черкашина Анауель Нгаміссенге родом із Конго, живе та тренується у Франції. Був учасником літніх Олімпійських Ігор в Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Професійний дебют відбувся в жовтні 2019 року. За його плечима 12 боїв, 12 перемог, 8 з яких дострокові. У листопаді 2022 року одержав дострокову перемогу над співвітчизником Маттео Хаше.

Бій відбудеться в андеркарті протистояння абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, українець Олександра Усика, який захищатиме пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO, з британським претендентом Денієлом Дюбуа.

Дивіться пряму трансляцію чемпіонського бою ексклюзивно в медіасервісі MEGOGO за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, який зʼявиться на сервісі в день події.

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