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Легендарний Форман назвав майбутнього чемпіона у суперважкій вазі

Авторитетний боксер виділив зіркового співвітчизника
Сьогодні 14:26 347 0
Легендарний Форман назвав майбутнього чемпіона у суперважкій вазі
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Легендарний американський суперваговик Джордж Форман поділився своєю думкою щодо майбутнього в дивізіоні.

Один із передплатників Формана у твіттері запитав іменитого боксера з приводу перспективного співвітчизника Джареда Андерсона.

У відповідь Форман заявив, що Андерсон стане чемпіоном.

"Що ви думаєте про цього хлопця?", - запитав підписник.

"На мене, то чемпіон", - відповів Форман.

Нагадаємо Андерсон наступний поєдинок проведе 26 серпня на арені Hard Rock Hotel & Casino у Талсі, штат Оклахома, США. Суперником непереможеного американця стане український ветеран Андрій Руденко.

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