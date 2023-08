Легендарний Форман назвав майбутнього чемпіона у суперважкій вазі

Легендарний американський суперваговик Джордж Форман поділився своєю думкою щодо майбутнього в дивізіоні.

Один із передплатників Формана у твіттері запитав іменитого боксера з приводу перспективного співвітчизника Джареда Андерсона.

У відповідь Форман заявив, що Андерсон стане чемпіоном.

Нагадаємо Андерсон наступний поєдинок проведе 26 серпня на арені Hard Rock Hotel & Casino у Талсі, штат Оклахома, США. Суперником непереможеного американця стане український ветеран Андрій Руденко.

Looks like the Champ to me https://t.co/A1kIxEqvRl