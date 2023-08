Наваррете переміг Вальдеса у бою за титул WBO у другій напівлегкій вазі

Чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (38-1, 31 КО) переміг ексчемпіона Оскара Вальдеса (31-2, 23 KO).

Бій пройшов усі 12 раундів. Наваррете здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 116:112, 118:110 та 119:109.

IMMORTAL.



El Vaquero has earned his place amongst Mexico's legends 🏆🇲🇽#AndStill | @BudLight pic.twitter.com/ma4Y86FxSH