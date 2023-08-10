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Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!

Головна подія цього року в українському боксі відбудеться 26 серпня у Польщі
Сьогодні 15:31 153 0
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа, #Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в хевівейті за версіями WBA, IBF, WBO та IBO українець Олександр Усик на 45-тисячній футбольній Tarczynski Arena проведе захист всіх своїх титулів від британця Даніеля Дюбуа.

Цей івент стане головною подією для українського професійного боксу в 2023 році. Також свої бої у Вроцлаві проведуть українці Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Ярослав Харциз, Даніель Лапін, Василь Чеботарь, Федір Черкашін. 

У межах події 26 серпня буде проведено декілька благодійних заходів на підтримку України. Вечір боксу під егідою K2 Promotions відбудеться у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions. Партнери події: Usyk 17 Promotions, Queensberry Promotions, Ready To Fight.

Закликаємо всіх, у кого є можливість, підтримати Олександра Усика у Польщі. На 45-тисячній арені очікується аншлаг!

Допомога з придбанням квитків на бій: 

📞+38 050 342 92 23 (WhatsApp, Telegram, Viber)

📩maksym.rozenko@klitschkoexpo.com

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