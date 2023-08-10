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Геленіус: Джошуа - мій золотий квиток

Геленіус прокоментував бій проти Джошуа
Сьогодні 10:55 182 0
Геленіус: Джошуа - мій золотий квиток

Фінський боксер надважкої ваги Роберт Геленіус (32-4, 21 КО) готовит до бою з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

"Бій з Джошуа означає для мене все, тому що я ганявся за титулом чемпіона світу протягом п’ятнадцяти років, але так і не досяг успіху.

Я отримував великі бої. У 2009 році я нокаутував Пітера, Брюстера та Ляховича, але потім була серйозна травма, яка відкинула мене далеко.

Я давно у цій грі та впевнений, що Джошуа – мій золотий квиток. Дерек Чісора буде здивований після свого прогнозу. Я збираюся перемогти Ентоні Джошуа", – сказав Геленіус.

Бій Джошуа - Геленіус відбудеться 12 серпня на арені O2 у Лондоні.

Відзначимо, що 5 серпня Геленіус здобув дострокову перемогу на вечорі боксу у Фінляндії.

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