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Пак'яо: Хочу тренувати Інуе, якщо він захоче піднятися у вазі

Сьогодні 18:49 139 0
Пак'яо: Хочу тренувати Інуе, якщо він захоче піднятися у вазі
Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу з боксу Менні Пакʼяо готовий тренувати чемпіона WBC та WBO у другій найлегшій вазі Наоя Інуе (25-0, 22 КО).

Про це Пак'яо розповів для Little Giant Boxing.

"Мені подобається Наоя. До того, як він став чемпіоном, я займався з ним в Японії. Наоя, він думає про підвищення у вагових категоріях.

Я сподіваюся, що зможу навчити його та контролювати його тренування. Я хочу проводити його тренування, якщо він захоче піднятися до вищих вагових дивізіонів", - сказав Пак'яо.

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