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Визначився наступний суперник Чеботара

Бій відбудеться 26 серпня
Сьогодні 14:52 195 0
Визначився наступний суперник Чеботара
#Василь Чеботар

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівсередньої ваги Василь Чеботар (13-0, 5 КО) проведе бій з іспанським боксером колумбійського походження Джоелем Хуліо (39-17-0, 33 КО).

Про це повідомляє K2 Promotions Ukraine.

Бій відбудеться 26 серпня у Вроцлаві в андеркарді вечора боксу Усик - Дюбуа.

Чеботар останній бій на профі ринзі провів у січні, коли нокаутував Хосе Луїса Кастільйо у другому раунді.

У травні Василь виступив під прапором Молдови на ЧС з боксу, де змагалися росіяни та білоруси. Чеботар програв у першому поєдинку.

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Допис, поширений K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

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