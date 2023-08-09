Визначився наступний суперник Чеботара

Бій відбудеться 26 серпня

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівсередньої ваги Василь Чеботар (13-0, 5 КО) проведе бій з іспанським боксером колумбійського походження Джоелем Хуліо (39-17-0, 33 КО).

Про це повідомляє K2 Promotions Ukraine.

Бій відбудеться 26 серпня у Вроцлаві в андеркарді вечора боксу Усик - Дюбуа.

Чеботар останній бій на профі ринзі провів у січні, коли нокаутував Хосе Луїса Кастільйо у другому раунді.

У травні Василь виступив під прапором Молдови на ЧС з боксу, де змагалися росіяни та білоруси. Чеботар програв у першому поєдинку.