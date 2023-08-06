Шведський боксер суперважкої ваги Отто Валлін (25-1, 14 KO) за певних умов погодиться замінити Ділліана Вайта (29-3, 19 КО) у поєдинку з Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це заявив сам Валлін.

"Я думаю, що погоджуся на бій з Джошуа, але вони повинні мені заплатити. Я знаходжуся в хорошій формі.

Я сподіваюся невдовзі провести поєдинок. Отже, я тренуюся, у мене на сьогодні призначений спаринг.

Я думаю, що це було б чудово. Це гарний вечір боксу. Там буде багато чудових боїв.

Приємно буде побачити всіх цих боксерів суперважкої ваги. Я хотів би бути частиною цього. Я вже в гарній формі", - сказав Валлін.