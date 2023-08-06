Валлін - про допінг-тест Вайта: Є причини, чому це сталося з ним вже тричі

Позитивний допінг-тест британського боксера Ділліана Вайта (29-3, 19 КО) є підозрілим.

Про це заявив шведський боксер суперважкої ваги Отто Валлін (25-1, 14 KO).

"Я почув про це тільки зараз. Поки що не дуже багато інформації, тому рано робити висновки, але з Вайтом це відбувається вже втретє.

Це дуже підозріло. Я думаю, що є причини, чому це сталося з ним вже тричі.

Зі мною не було нічого такого, тому що я не приймаю нічого дивного, не вживаю стероїдів і таке інше. Я дуже уважний до того, що приймаю, тож зі мною це не відбувається.

Усе це дуже підозріло. Три рази - це не виглядає для нього добре", - сказав Валлін.