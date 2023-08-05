Батько Ф'юрі: Тайсон битиметься з Усиком, це лише питання часу

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO), одного дня проведе бій з чемпіоном WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це заявив батько британського боксера Джон Ф'юрі.

"Тайсон - чемпіон світу. Він король рингу. До нього ведуть усі дороги. Якщо ви збираєтеся битися з Тайсоном, робіть те, що обіцяли, встаньте в чергу і візьміть те, що вам запропонують, і бій відбудеться в майбутньому. Зараз Тайсон перебуває на тому етапі своєї кар’єри, де він збирається робити те, що хоче робити. І я не можу звинувачувати його.

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Він заслужив на це право. Як я вже сказав, все має статися, він повинен битися з Усиком. Він битиметься з Олександром, це лише питання часу, коли вони зможуть зібратися, і я впевнений, що зможуть, і я впевнений, що так і буде. Це точно станеться, але я просто не можу сказати вам коли. Але це станеться, я це знаю", - сказав Ф’юрі.