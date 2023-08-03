Чісора поб'ється в андеркарді поєдинку Джошуа – Вайт

Бій відбудеться 12 серпня

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора (33-13, 23 КО) поб'ється з американцем Джеральдом Вашингтоном (20-5-1, 13 КО) у рамках вечору боксу 12 серпня, центральною подією якого стане бій Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Раніше Чісора сам хотів битися з Джошуа у серпні. Однак він проведе бій з 41-річним Вашингтоном. Зазначимо, що американський екс-претендент на титул чемпіона світу за версією WBC у хевівейті не виходив на ринг з січня 2022 року.

Чісора у грудні 2022 року нокаутом у 10 раунді поступився чемпіону WBC Тайсону Ф’юрі.