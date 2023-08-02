Руїс анонсував бій з Вайлдером

Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 KO) готовий битися з американцем Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Ми зараз ведемо переговори. Це відбудеться, відбудеться дуже скоро. Розподіл призових має бути хоча б 50 на 50. Я просто хочу, щоб це було справедливо.

Я не хочу, щоб хтось намагався обдурити мене чи щось подібне. Справа не в грошах, але ми не хочемо брати менше", - сказав Руїс.