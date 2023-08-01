Чарло: Не був здивований, що отримав бій з Канело

Абсолютний чемпіон світу в першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) готовий до бою проти Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Не був здивований, що отримав бій з Канело. Для мене нічого нового. Знав, що рано чи пізно таке станеться. І ось воно. Буду готовий 30 вересня.

Мій брат зараз не може битися. Тому він недоступний. Коли мені подзвонили - так, готовий до чого завгодно. Мені потрібно весь цей вогонь навколо. Готовий до всього. Мені потрібен лише телефонний дзвінок, щоб це сталося", - сказав Чарло.