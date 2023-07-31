Харциз вийде в ринг перед боєм Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

26 серпня на Tarczyński Arena Wroclaw (Польща) Ярослав Харциз (2-0-0, 2 КО) проведе бій з польським боксером Конрадом Чайковським (2-0-1, 1 КО).

Про це повідомляє пресслужба K2 Promotions.

Поєдинок відбудеться в межах боксерського шоу під егідою K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions.

Ярославу не вперше боксувати в Польщі, адже 2 попередні бої в якості професіонала він провів саме тут. У квітні цього року харків’янин зупинив чеха Пьотра Рандишека на початку першого раунда. Ярослав вдало поєднує професіональний бокс з виступами у Національній збірній.

"З нетерпінням чекаю на бій! Дуже дякую своєму промоутеру Олександру Красюку за можливість боксувати на стадіоні. Не думав, що це відбудеться так скоро. Це буде мега-шоу, де українські боксери покажуть видовищний бокс на весь світ", - зазначив Ярослав Харциз.

Супернику Харциза Конраду Чайковському 22 роки, боксує у стійці правші. Так само як і Ярослав має багато досягнень в любительському боксі. На профі-ринзі дебютував у березні минулого року. У попередньому поєдинку в листопаді минулого року нокаутував співвітчизника Якуба Свайдерського.

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