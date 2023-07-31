Бій Бетербієва та Сміта перенесено через інфекцію у росіянина

Бій було заплановано на 19 серпня

Джерело - Boxing Scene.

Бій між обов’язковим претендентом на титул чемпіона WBC у напівважкій вазі Каллумом Смітом (29-1, 21 КО) з чемпіоном WBO, WBC та IBF у напівважкій вазі Артуром Бетербієвим (19-0, 19 КО) відкладено.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Причиною перенесення бою стала кісткова інфекція щелепи у Бетербієва. Його прооперували в Монреалі.

Бій було заплановано на 19 серпня. Нова дата поєдинку наразі невідома.

Бій мав відбутися у канадському Квебеку.

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