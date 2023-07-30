Стівенсон: Я хочу Василя Ломаченка, але чи хоче він мене?

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) хоче провести бій проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це американець публічно заявив.

"Я хочу Василя Ломаченка, але чи хоче він мене? Чи хоче він мене?", - сказав Стівенсон.