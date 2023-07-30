Стівенсон: Я хочу Василя Ломаченка, але чи хоче він мене?

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) хоче провести бій проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).
Про це американець публічно заявив.
"Я хочу Василя Ломаченка, але чи хоче він мене? Чи хоче він мене?", - сказав Стівенсон.
Shakur Stevenson asked who he wants to fight next now that Devin Haney vs Regis Prograis is agreed: "I want Vasyl Lomachenko, but does he want me? Does he want me?"— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 29, 2023
Раніше Арум назвав дату потенційного бою Ломаченко - Стівенсон.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!