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Стівенсон: Я хочу Василя Ломаченка, але чи хоче він мене?

Шакур Стівенсон хоче отримати бій з Василем Ломаченком
Сьогодні 13:55 239 0
Стівенсон: Я хочу Василя Ломаченка, але чи хоче він мене?
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) хоче провести бій проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це американець публічно заявив.

"Я хочу Василя Ломаченка, але чи хоче він мене? Чи хоче він мене?", - сказав Стівенсон.

Раніше Арум назвав дату потенційного бою Ломаченко - Стівенсон.

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