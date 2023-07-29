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Стівенсон: Кроуфорд нокаутує Спенса

Стівенсон прокоментував майбутній бій Кроуфорд - Спенс
Сьогодні 17:27 239 0
Стівенсон: Кроуфорд нокаутує Спенса
Фото: Getty Images
#Шакур Стівенсон, #Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - BoxingNews24.

Чемпіон WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) аутсайдер в бою з чемпіоном WBO Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО).

"Теренс чудово підготувався. Йому навіть не потрібно щось вигадувати. Не думаю, що бій триватиме усю дистанцію. Кроуфорд переможе нокаутом – в 11-му раунді. ЗМІ пишуть про Теренса багато дурниць і применшують кожну його перемогу. Певно, йому це вже набридло, і він сповнений бажання показати усім, над чим він старанно працював.

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Якщо забрати у Еррола його джеб – то це буде легкий вечір для його суперника. Навряд чи Кроуфорд зможе повністю нейтралізувати джеб Спенса, але, чесно кажучи, коли Теренс перетворюється на шульгу, він може виконати усю необхідну роботу – і мені це подобається", – сказав Стівенсон.

Бій Кроуфорд – Спенс відбудеться в ніч на 30 липня у Лас-Вегасі.

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