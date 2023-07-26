У WBC пояснили санкціонування бою Ф'юрі - Нганну

Всесвітня боксерська рада (WBC) дозволила Тайсону Ф'юрі провести бій проти бійця ММА Френсіса Нганну, оскільки його суперники відмовилися від бою з ним.

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"WBC підтримує рішення Тайсона Ф'юрі брати участь у бою без титулу. Він секціонований організацією.

Тайсон кілька разів намагався влаштувати бій з об'єднаним чемпіоном, з Джошуа і Руїсом, а також іншими суперниками. Він зараз не має обов'язкового претендента. За правилами WBC Ф'юрі може брати участь у такого роду заходах", - розповів Сулейман.