Митрофанов: Я налаштовуюсь на серйозне протистояння

Джерело - Чемпіон.

26 серпня на Tarczyński Arena Wroclaw (Польща) на Дмитра Митрофанова чекає нелегке випробування - бій за титул WBC Silver з його володарем, непереможним британцем Хамзою Ширазом.

"Радий знову повернутися в ринг. Суперник в мене сильний, досвідчений, його рекорд говорить сам за себе. Тому налаштовуюсь на серйозне протистояння. Підготовка йде за планом, все Слава Богу. Думаю, 26 серпня буду у відмінній формі", - відзначив Дмитро Митрофанов.

"Це честь битися в одній програмі з Усиком, адже він надихає в ринзі і поза ним. Я також наполегливо працюю, щоб стати взірцем для молоді", - зазначив Хамза Шираз.

Головною подією вечора стане бій Олександр Усик - Деніел Дюбуа, на кону якого титули Чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі, якими володіє Олександр.