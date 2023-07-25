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Митрофанов: Я налаштовуюсь на серйозне протистояння

Сьогодні 15:29 196 0
Митрофанов: Я налаштовуюсь на серйозне протистояння
#Дмитро Митрофанов

Джерело - Чемпіон.

26 серпня на Tarczyński Arena Wroclaw (Польща) на Дмитра Митрофанова чекає нелегке випробування - бій за титул WBC Silver з його володарем, непереможним британцем Хамзою Ширазом. 

"Радий знову повернутися в ринг. Суперник в мене сильний, досвідчений, його рекорд говорить сам за себе. Тому налаштовуюсь на серйозне протистояння. Підготовка йде за планом, все Слава Богу. Думаю, 26 серпня буду у відмінній формі", - відзначив Дмитро Митрофанов.

"Це честь битися в одній програмі з Усиком, адже він надихає в ринзі і поза ним. Я також наполегливо працюю, щоб стати взірцем для молоді", - зазначив Хамза Шираз.

Головною подією вечора стане бій Олександр Усик - Деніел Дюбуа, на кону якого титули Чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі, якими володіє Олександр.

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