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Лопес-старший: Хейні здавався переляканим у поєдинку з Ломаченком

Сьогодні 14:55 247 0
Лопес-старший: Хейні здавався переляканим у поєдинку з Ломаченком
#Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес

Джерело - boxingnews24.com.

Девін Хейні у бою з Василем Ломаченком не був схожим на самого себе.

Про це заявив батько та тренер боксера Теофімо Лопеса.

"Девін Хейні - хлопець, який не викладається на повну. Він грає в безпечну гру. У поєдинку з Ломаченком він здавався переляканим, не був схожим на самого себе.

Хейні сказав своєму батькові: "Він мене прорахував. Я вже в його руках". Це те, що він говорив своєму батькові в кутку.

Девін вийшов і бився проти старого Ломаченка, бо це вже не той Лома, з яким змагався мій син. Багато хто вважає, що Хейні програв.

Якщо Девін після такого поєдинку вийде на Реджиса Прогрейса, це стане великим кроком. Прогрейс має те, з чим Хейні не впорається. Це міць.

Я думаю, що Реджис би його переміг. Прогрейсу необхідно прорахувати Девіна, зблизитися та прибрати його джеб. Це те, що тобі потрібно зробити з Девіном. Забери його джеб - і він твій", - сказав Лопес-старший.

Нагадаємо Лопес відмовився від титулу WBO у першій напівсередній вазі.

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