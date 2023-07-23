Девін Хейні у бою з Василем Ломаченком не був схожим на самого себе.

Про це заявив батько та тренер боксера Теофімо Лопеса.

"Девін Хейні - хлопець, який не викладається на повну. Він грає в безпечну гру. У поєдинку з Ломаченком він здавався переляканим, не був схожим на самого себе.

Хейні сказав своєму батькові: "Він мене прорахував. Я вже в його руках". Це те, що він говорив своєму батькові в кутку.

Девін вийшов і бився проти старого Ломаченка, бо це вже не той Лома, з яким змагався мій син. Багато хто вважає, що Хейні програв.

Якщо Девін після такого поєдинку вийде на Реджиса Прогрейса, це стане великим кроком. Прогрейс має те, з чим Хейні не впорається. Це міць.

Я думаю, що Реджис би його переміг. Прогрейсу необхідно прорахувати Девіна, зблизитися та прибрати його джеб. Це те, що тобі потрібно зробити з Девіном. Забери його джеб - і він твій", - сказав Лопес-старший.