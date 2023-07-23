Теофімо Лопес-старший: Легко могли б організувати бій проти Прогрейса

Колишній чемпіон світу Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) ким би міг провести поєдинок із Раяном Гарсією.

Про це заявив батько та тренер боксера.

"Великим грошовим боєм став би поєдинок із Раяном Гарсією. Тож ми намагаємося домовитися про цей бій з Оскаром Де Ла Хоєю. Ми ведемо з ними переговори.

Реалістичний бій, який, на мою думку, можна влаштувати – це поєдинок проти Реджиса Прогрейса, тому що він боксер, який поб’ється з ким завгодно. З Гарсією, Девіном Хейні та іншими хлопцями, мабуть, буде дуже складно.

Я думаю, що ми легко могли б організувати бій проти Прогрейса, але ми орієнтовані на топові поєдинки. Ми дивимося на бій із Девіном Хейні. Не з Шакуром Стівенсоном, бо він лише перейшов у легку вагу.

Ми націлені на топових хлопців на зразок Джервонти Девіса. Будь-хто може отримати бій", - сказав Лопес-старший.