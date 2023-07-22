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Фроч: Усі топи надважкої ваги знаходяться на спаді

Карл Фроч поділився думками про лідерів надважкого дивізіону в боксі.
Сьогодні 22:25 221 0
Фроч: Усі топи надважкої ваги знаходяться на спаді
Фото - Getty Images

Джерело - tribuna.com.

Усі лідери надважкого дивізіону наразі перебувають не в найкращій формі.

Про це розповів колишній чемпіон світу Карл Фроч (33-2, 24 КО).

"Усик міг пройти свій пік, але Ф’юрі теж. Зараз Тайсон у 34 роки націлився на великий чек за бій з Нганну. Він набирає все більше ваги, у нього помітні жирові складки.

Тайсон здається м’ясистішим і трохи повільнішим на ногах. Це відбувається з усіма нами, адже ми всі люди.

На цю мить усі топи надважкої ваги знаходяться на спаді. Можливо, їхні найкращі дні залишились у недалекому минулому.

Але я думаю, що Тайсон Ф’юрі, як і раніше, знаходиться на вершині через його габарити. Проте справа не тільки в розмірах, він чудовий. До того ж Ф’юрі вміє боксувати, він легкий на ногах, у нього швидкі руки, він може вдарити. А ще він величезний", – сказав Фроч.

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