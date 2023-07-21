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Хейні отримав від WBC додатковий час на визначення суперника

Хейні отримав від WBC додатковий час на визначення суперника
Вчора 21:44 249 0
Хейні отримав від WBC додатковий час на визначення суперника
Фото - Getty Images
#Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) отримав ще 6 днів для того, щоб визначитися з наступним боєм.

Про це повідомляє BoxingScene

Раніше WBC повідомила, що у нього є час до 21 липня, щоб вирішити, чи підніметься він у першу напівсередню вагу для бою проти Реджиса Прогрейса, чи залишиться у легкій вазі і битиметься з Шакуром Стівенсоном.

За кілька годин до дедлайну Рада керуючих WBC надала йому ще шість днів для роздумів. Про таке рішення просили команди Хейні та Прогрейса, які продовжують вести переговори.

Нагадаємо, Ломаченко лідирує в рейтингу легковаговиків від The Ring.

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