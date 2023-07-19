Белью - про бій Ф'юрі - Нганну: Шоу фріків, а не боксерський поєдинок

Ексчемпіон світу розкритикував проведення бою Ф'юрі - Нганну

Джерело - Чемпіон.

Рішення провести поєдинок між володарем титулу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну є неправильним.

Про це розповів колишній чемпіон світу Тоні Белью

"Це шоу фріків, а не боксерський поєдинок. Не буду брехати, я збираюся подивитися цей бій, бо заінтригований. Якщо вдуматися, то ця людина проводить свій перший в житті професійний боксерський поєдинок, і він битиметься з чемпіоном світу у надважкій вазі.

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Якби будь-який боксер спробував вийти в октагон з Нганну - він би його просто розірвав, він настільки сильний, що, я впевнений, здатен відірвати руки, ноги чи будь-яку іншу кінцівку від вашого тіла. Змішані бойові мистецтва та бокс - два абсолютно різних види спорту. Це все одно, що сказати, що регбі та футбол схожі, бо і там і там грають з м'ячем", - сказав Белью.

"It's not a boxing match. Ngannou is a big unit, but there are loads of them in Wetherspoons every Friday and Saturday night." 😬@TonyBellew on @Tyson_Fury vs @Francis_Ngannou pic.twitter.com/jgWdyoer6w — JOE (@JOE_co_uk) July 17, 2023

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