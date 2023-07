Барбоса припинив співпрацю з Top Rank

Американський боксер першої напівсередньої ваги Арнольд Барбоса (28-0, 10 КО) та промоутерська компанія Top Rank припинили співпрацю.

Про це повідомляє Майк Коппінджер.

Top Rank готовий допомогти Барбосі протягом найближчих 6 місяців організувати бій, якщо боксер не домовиться з іншою промоутерською компанією.

31-річний американець востаннє виходив у ринг в лютому, коли рішенням суддів здолав Хосе Педрасу.

Barboza’s contract was set to expire in six weeks and Top Rank did right by the fighter by allowing him to talk to other promoters now in exchange for having a matching right for six months on any offer he receives. https://t.co/NpjHxzfcaH