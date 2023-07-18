Барбоса припинив співпрацю з Top Rank

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Арнольд Барбоса (28-0, 10 КО) та промоутерська компанія Top Rank припинили співпрацю.

Про це повідомляє Майк Коппінджер.

Top Rank готовий допомогти Барбосі протягом найближчих 6 місяців організувати бій, якщо боксер не домовиться з іншою промоутерською компанією.

31-річний американець востаннє виходив у ринг в лютому, коли рішенням суддів здолав Хосе Педрасу.