Богачук та Аллоті провели битву поглядів

Бій відбудеться 22 липня

Джерело - Чемпіон.

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (22-1, 22 КО) провів битву поглядів з Патріком Аллоті (42-4, 32 КО).

Бій відбудеться 22 липня в окрузі Санта-Барбара штат Каліфорнія у Chumash Casino Resort.

Богачук захищатиме проти ганця свій титул чемпіона WBC Continental Americas, який він виграв у листопаді минулого року.

Нагадаємо, 28 січня Богачук здобув дострокову перемогу у 10-раундовому бою проти Натаніеля Галлімора, захистивши титул WBC Continental Americas.