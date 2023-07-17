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Богачук та Аллоті провели битву поглядів

Бій відбудеться 22 липня
Сьогодні 16:13 195 0
Богачук та Аллоті провели битву поглядів
#Богачук

Джерело - Чемпіон.

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (22-1, 22 КО) провів битву поглядів з Патріком Аллоті (42-4, 32 КО).

Бій відбудеться 22 липня в окрузі Санта-Барбара штат Каліфорнія у Chumash Casino Resort.

Богачук захищатиме проти ганця свій титул чемпіона WBC Continental Americas, який він виграв у листопаді минулого року.

Нагадаємо, 28 січня Богачук здобув дострокову перемогу у 10-раундовому бою проти Натаніеля Галлімора, захистивши титул WBC Continental Americas. 

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