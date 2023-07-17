Богачук та Аллоті провели битву поглядів

Джерело - Чемпіон.
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (22-1, 22 КО) провів битву поглядів з Патріком Аллоті (42-4, 32 КО).
Бій відбудеться 22 липня в окрузі Санта-Барбара штат Каліфорнія у Chumash Casino Resort.
Богачук захищатиме проти ганця свій титул чемпіона WBC Continental Americas, який він виграв у листопаді минулого року.
It’s going down July 22! #UFCfightpass #HFN @TomLoeffler1 @manny_boxing pic.twitter.com/VNyyjRrbZt— Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) July 16, 2023
Нагадаємо, 28 січня Богачук здобув дострокову перемогу у 10-раундовому бою проти Натаніеля Галлімора, захистивши титул WBC Continental Americas.