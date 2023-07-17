Красюк: Я скажу як експерт з боксу – Усик нокаутує Даніеля Дюбуа

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) нокаутує Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Я не великий провісник. Я навіть не говоритиму про свої передчуття. Я скажу як експерт з боксу – Усик нокаутує Даніеля Дюбуа. Ти можеш пропустити удар від своєї дівчини та впасти. Тож ти ніколи не можеш підготуватися до ударЧемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) нокаутує Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).у.

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Але різниця в тому, що Усик перебуває в тренувальному таборі і готується до чого завгодно. Тому я вважаю, що Дюбуа буде вдячний Усику за весь той досвід, який він отримає в їхньому бою – у цьому вся суть", - сказав Красюк.