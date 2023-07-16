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Мейвезер взяв участь у передвиборчій акції в Зімбабве

Сьогодні 18:26 214 0
Мейвезер взяв участь у передвиборчій акції в Зімбабве
#Флойд Мейвезер

Джерело - xsport.ua.

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер став учасником передвиборчої кампанії в Зімбабве.

Про це повідомляє Reuters.

Організував акцію золотопромисловець і кандидат в парламент Зімбабве Скотт Сакупванья.

"Мене вважали брехуном, коли я говорив, що привезу сюди Мейвезера. Але він тут.

Це черговий доказ того, що обіцянки свої я виконую", - сказав Сакупванья.

Захід пройшов у передмісті столиці країни Хараре.

Раніше повідомляли, що Ф'юрі проводить спаринги зі своїм братом перед боєм з Нганну.

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