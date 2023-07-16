Мейвезер взяв участь у передвиборчій акції в Зімбабве

Джерело - xsport.ua.
Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер став учасником передвиборчої кампанії в Зімбабве.
Про це повідомляє Reuters.
Організував акцію золотопромисловець і кандидат в парламент Зімбабве Скотт Сакупванья.
"Мене вважали брехуном, коли я говорив, що привезу сюди Мейвезера. Але він тут.
Це черговий доказ того, що обіцянки свої я виконую", - сказав Сакупванья.
Захід пройшов у передмісті столиці країни Хараре.
Раніше повідомляли, що Ф'юрі проводить спаринги зі своїм братом перед боєм з Нганну.