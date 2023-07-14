Клімас: Зараз вивчаємо можливості отримати для Ломаченка реванш з Хейні

Джерело - Чемпіон.
Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) хоче отримати реванш проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).
Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.
"Василь повернувся після бою в Україну. Чи хочемо ми реваншу? Звісно, хочемо. Чи отримаємо його? Швидше ні. Бо Хейні вже знає, з ким битися далі. Чи виграв Василь цей поєдинок? Так, 100%. На жаль, судді - не хочу казати корумповані, але вони побачили не те, що бачили ми.
Актуально: Ломаченко відреагував на виклик Стівенсона
Кожен знає, хто переміг у цьому бою - Ломаченко. Не вірю, що Девін погодиться на реванш. Зараз ми вивчаємо можливості отримати реванш з Хейні. Як і казав Ломаченко, він має деякі незавершені справи в цьому дивізіоні", - сказав Клімас.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!