Клімас: Зараз вивчаємо можливості отримати для Ломаченка реванш з Хейні

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) хоче отримати реванш проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Василь повернувся після бою в Україну. Чи хочемо ми реваншу? Звісно, хочемо. Чи отримаємо його? Швидше ні. Бо Хейні вже знає, з ким битися далі. Чи виграв Василь цей поєдинок? Так, 100%. На жаль, судді - не хочу казати корумповані, але вони побачили не те, що бачили ми.