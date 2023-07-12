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Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки

Українець переміг 41-річного Елвіна Переса
Сьогодні 10:20 352 1
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
#Іван Редкач

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-6-1, 18 КО), який у січні цього року заявляв про завершення кар'єри, переміг технічним нокаутом 41-річного суперника із Нікарагуа Елвіна Переса (28-26-4, 19 КО).

Поєдинок відбувся в Атільо (Коста-Ріка) на BN Arena.

Перес відмовився продовжувати поєдинок після третього раунду.

Востаннє Редкач перемагав у червні 2019 року, коли здолав американця Девона Александера.

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