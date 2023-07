Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-6-1, 18 КО), який у січні цього року заявляв про завершення кар'єри, переміг технічним нокаутом 41-річного суперника із Нікарагуа Елвіна Переса (28-26-4, 19 КО).

Поєдинок відбувся в Атільо (Коста-Ріка) на BN Arena.

Перес відмовився продовжувати поєдинок після третього раунду.

