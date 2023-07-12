Усик: Ми захищаємо свою країну, бо хочемо бути вільними

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) виділив важливість бою з володарем поясу WBA World Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) невдовзі після Дня незалежності.

Про це розповів сам український боксер.

"Це означає, що ми зараз захищаємо свою країну, бо хочемо бути вільними, і цей день святкує кожен українець. Спочатку він святкує його в собі, а потім це свято всієї країни.

Я понад місяць у своєму тренувальному таборі, але коли був удома, кожної ночі протягом двох тижнів прилітали якісь ракети, "Шахеди".

Ти прокидаєшся о годині, дві, три години ночі, йдеш у бомбосховища і там уже спиш до ранку", - сказав Усик.