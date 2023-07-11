Усик: Хай Ф'юрі йде в дупу

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у супважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) послав чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Відповідну заяву українець зробив порталу iFL TV.

"Було багато балаканини з боку Тайсона Ф’юрі, багато невизначеності та знаходження якихось незрозумілих факторів: матч-реванш, далі 70 на 30, потім ще щось, ще щось. Я розумію так: якщо ми хочемо боксувати один з одним, то нам просто потрібно підписати контракт і все.

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Якщо він справді такий неймовірний, як каже, він може просто вийти, підписати зі мною контракт - неважливо, 50 на 50 чи ні - і побити мене. Нехай він це зробить, якщо він такий крутий. Я готовий. Але зараз ми не про нього говоритимемо. Нехай він іде у дупу", - сказав Усик.