Luckypunch проводить розіграш прапора з автографами боксерів за донат на ЗСУ

На прапорі розписався чемпіон Європейських ігор-2023 з боксу Олександр Хижняк

Джерело - Чемпіон.

Luckypunch розпочав розіграш прапора з автографами боксерів національної збірної за донат на ЗСУ.

Про це портал повідомив у Інстаграмі.

Потребується 50 000 гривень на авто для окремого взводу ВМЗ 142 бригади, який наразі виконує бойові завдання на бахмутському напрямку, і в якому нашу Батьківщину від окупанта боронить Костянтин Ядов - батько чемпіона Європ з дзюдо.

На прапорі розписався чемпіон Європейських ігор-2023 з боксу Олександр Хижняк, його батько Олександр Олександрович, а також інших представників збірної України. Загалом на прапорі 19 підписів.

Чемпіон приєднається до анонсу цього збору.

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