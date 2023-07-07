Тренер Вайлдера назвав фаворита бою Усик - Дюбуа

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) не зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів тренер колишнього чемпіона в надважкій вазі Деонтея Вайлдера Малік Скотт.

"Усик переможе. На мій погляд, у Дюбуа немає досвіду, немає правильного налаштування. Він мислить не настільки широко, щоб змагатися з Усиком.

Тепер щодо сили та міці. Чи має великий хлопець силу? Так, але якщо прибрати її, то буде легко поставити на Усика", - розповів Скотт.