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Тренер Вайлдера назвав фаворита бою Усик - Дюбуа

Малік Скотт прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 17:43 210 0
Тренер Вайлдера назвав фаворита бою Усик - Дюбуа
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - isport.ua.

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) не зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів тренер колишнього чемпіона в надважкій вазі Деонтея Вайлдера Малік Скотт.

"Усик переможе. На мій погляд, у Дюбуа немає досвіду, немає правильного налаштування. Він мислить не настільки широко, щоб змагатися з Усиком.

Тепер щодо сили та міці. Чи має великий хлопець силу? Так, але якщо прибрати її, то буде легко поставити на Усика", - розповів Скотт.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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