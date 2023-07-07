Брієдіс повідомив про скасування свого наступного бою

Наступний бій колишнього чемпіона світу в першій важкій вазі Майріса Брієдіса (28-2, 20 КО), що мав відбутися 21 липня, скасовано.

Про це сказав сам боксер.

"Я з нетерпінням чекав бою в Единбурзі 21 липня. На жаль, я зіткнувся з маленькою проблемою під час тренувань і не зможу вчасно підготуватися. Але я обіцяю моїм фанатам, що пізніше цього року відбудуться великі бої, і вони побачать, як я і моя улюблена країна Латвія повертаємося на вершину боксу", - сказав Брієдіс.