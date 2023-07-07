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Брієдіс повідомив про скасування свого наступного бою

Сьогодні 12:24 262 0
Брієдіс повідомив про скасування свого наступного бою
#Майріс Брієдіс

Джерело - Boxingtalk.

Наступний бій колишнього чемпіона світу в першій важкій вазі Майріса Брієдіса (28-2, 20 КО), що мав відбутися 21 липня, скасовано.

Про це сказав сам боксер.

"Я з нетерпінням чекав бою в Единбурзі 21 липня. На жаль, я зіткнувся з маленькою проблемою під час тренувань і не зможу вчасно підготуватися. Але я обіцяю моїм фанатам, що пізніше цього року відбудуться великі бої, і вони побачать, як я і моя улюблена країна Латвія повертаємося на вершину боксу", - сказав Брієдіс.

Зазначимо, що Майріс планував побитися проти шотландця Джона Маккаллума (13-2, 0 КО) на арені Meadowbank Sports Centre у шотландському Единбурзі.

У липні минулого року Брієдіс у поєдинку першої важкої ваги програв австралійцю Джаю Опетаю одноголосним рішенням суддів.

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