Грузинський боксер 5 років відсидів у в’язниці і тепер повертається на профі ринг

Грузинський боксер, екстимчасовий чемпіон світу за версією WBO в середній вазі Автанділ Хурцидзе (33-2-2; 22 КО) в кінці серпня повернеться на ринг.

Про це він сам повідомив у інтерв’ю YouTube-каналу THE GAME/ROMAN KADEMIN.

У 2018 році спортсмен був засуджений до 10 років позбавлення волі за зв'язки з грузинським кримінальним авторитетом Ражденом Шулаї.

Однак у 2021 році після апеляції суд скоротив термін ув’язнення. Автанділ вийшов на волю у квітні 2023 року.

Грузин планує знову вийти на ринг в Маямі (США) на 10-раундовий бій. Ім’я опонента поки не відоме. Востаннє Хурцидзе бився 6 років тому.