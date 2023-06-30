Головне
Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону
Сьогодні 12:53 1648 3
Хижняк впевнено вийшов до фіналу Європейських ігор-2023
Сьогодні 16:51 255
Мельник завоював медаль Європейських ігор у кікбоксингу
Сьогодні 16:22 145
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 15:17 63536
Судаков - найкращий молодий гравець минулого сезону УПЛ
Сьогодні 14:54 329
Бриков гарантував собі медаль Європейських ігор у кікбоксингу
Сьогодні 13:58 273
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 12:34 2352
4 роки тому український боксер змусив Путіна слухати гімн України: відео та фото
Сьогодні 11:20 741 1
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 10:44 1303 5
Півзахисник Шахтаря Джурасек оголосив про відхід з клубу
Сьогодні 09:25 670
Прямі трансляції

Чарло та Цзю можуть провести бій у жовтні

Сьогодні 14:58 239 0
Чарло та Цзю можуть провести бій у жовтні
Фото: Getty Images

Тимчасовий чемпіон WBO у першій середній вазі Тимофій Цзю (23-0, 17 КО) може провести бій з абсолютним чемпіоном у цьому дивізіоні Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО).

Про це повідомив менеджер Цзю - Глен Дженнінгс.

"Бій відбудеться у США. Ми вже навіть домовились про дату. Залишився приємний клопіт – визначити ідеальний момент для того, щоб анонсувати цю подію", - сказав Дженнінгс.

Поєдинок може відбутися у жовтні. Цей бій мав відбутися у січні 2023 року, але його скасували через травму Джермелла. Він не виходив у ринг з травня 2022 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 4012
Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 4012
Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ 12500
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 3178 1
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 63536
Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу 89032 1
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26139
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19519
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48247 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55003
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102129 4
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 86511 4