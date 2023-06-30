Чарло та Цзю можуть провести бій у жовтні

Тимчасовий чемпіон WBO у першій середній вазі Тимофій Цзю (23-0, 17 КО) може провести бій з абсолютним чемпіоном у цьому дивізіоні Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО).

Про це повідомив менеджер Цзю - Глен Дженнінгс.

"Бій відбудеться у США. Ми вже навіть домовились про дату. Залишився приємний клопіт – визначити ідеальний момент для того, щоб анонсувати цю подію", - сказав Дженнінгс.

Поєдинок може відбутися у жовтні. Цей бій мав відбутися у січні 2023 року, але його скасували через травму Джермелла. Він не виходив у ринг з травня 2022 року.