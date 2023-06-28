Вайлдер кинув виклик Руїсу

Колишній чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) готовий битися проти ексчемпіона Енді Руїса (35-2, 22 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Час для гри, друже. Влаштуймо цей бій. Ми запропонували тобі до біса багато грошей. Єдине, чого я не хочу, щоб ти дозволяв зараз іншим вказувати, як розвивати твою кар’єру. У тебе є лише короткий проміжок часу. Ти повинен взяти на себе відповідальність як чоловік, бо якщо ти зараз дозволиш іншим диктувати, що тобі робити, то в тебе не буде нічого, нуль, ти опинишся на мілині, чувак.

Подумай про це, бро. Зробімо це. Давай підпишемо контракт і проведемо бій. Мені набридло сидіти і чекати. Давай подаруємо людям те, що вони просять і чого хочуть. М’яч на твоєму боці. Влаштуймо це. Невдовзі побачимось", - сказав Вайлдер.