Визначилась дата наступного бою Брієдіса

Майріс Брієдіс повернеться на ринг після однорічної перерви

Джерело - Wasserman Boxing.

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-2, 20 КО) проведе наступний бій 21 липня.

Про це повідомила промоутерська компанія Wasserman Boxing.

Ім’я суперника Брієдіса наразі невідомо.

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Бій відбудеться на арені Meadowbank Sports Centre в Единбурзі, Шотландія. Головною подією вечора боксу стане бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBO у найлегшій вазі між Лі Макгрегором (12-0-1, 9 КО) та Еріком Роблесом (13-1, 9 КО).

Нагадаємо, Брієдіс поступився Опетаї у поєдинку за титул IBF у важкій вазі.