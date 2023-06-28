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Визначилась дата наступного бою Брієдіса

Майріс Брієдіс повернеться на ринг після однорічної перерви
Сьогодні 13:37 290 0
Визначилась дата наступного бою Брієдіса
Фото - gettyimages
#Майріс Брієдіс

Джерело - Wasserman Boxing.

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-2, 20 КО) проведе наступний бій 21 липня.

Про це повідомила промоутерська компанія Wasserman Boxing.

Ім’я суперника Брієдіса наразі невідомо.

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Бій відбудеться на арені Meadowbank Sports Centre в Единбурзі, Шотландія. Головною подією вечора боксу стане бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBO у найлегшій вазі між Лі Макгрегором (12-0-1, 9 КО) та Еріком Роблесом (13-1, 9 КО).

Нагадаємо, Брієдіс поступився Опетаї у поєдинку за титул IBF у важкій вазі.

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