Камбосос: Лопес повернеться, коли в нього почнуть закінчуватись гроші

Ексчемпіона Теофімо Лопес (19-1, 13 КО) поспішив з рішенням щодо завершення кар'єри.

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос

"Я гадаю, що він повернеться. Теофімо говорить про гроші, які йому заплатили. Йому потрібно більше грошей, і він хоче 100 мільйонів, але цього ніколи не станеться.

Навіть надважковаговикам стільки не платять. Лопес цього не отримає. Коли в нього почнуть закінчуватись гроші, він однозначно повернеться", - сказав Камбосос.