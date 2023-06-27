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Камбосос: Лопес повернеться, коли в нього почнуть закінчуватись гроші

Сьогодні 14:55 303 0
Камбосос: Лопес повернеться, коли в нього почнуть закінчуватись гроші
Фото - gettyimages
#Джордж Камбосос, #Теофімо Лопес

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіона Теофімо Лопес (19-1, 13 КО) поспішив з рішенням щодо завершення кар'єри.

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос

"Я гадаю, що він повернеться. Теофімо говорить про гроші, які йому заплатили. Йому потрібно більше грошей, і він хоче 100 мільйонів, але цього ніколи не станеться.

Навіть надважковаговикам стільки не платять. Лопес цього не отримає. Коли в нього почнуть закінчуватись гроші, він однозначно повернеться", - сказав Камбосос.

Раніше Теофімо відмовився від титулу WBO у першій напівсередній вазі та оголосив про завершення кар’єри.

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