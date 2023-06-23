Визначився наступний суперника Вихриста

Бій відбудеться 29 липня у Лас-Вегасі.

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (11-1, 7 КО) проведе наступний бій в андеркарді поєдинку Спенс-Кроуфорд.

Про це повідомляє BoxingScene.

Суперником українця стане Гурген Оганесян (4-0, 4 КО).

25-річний Оганесян мав провести бій проти колишнього чемпіона IBF Чарльза Мартіна в андеркарді поєдинку Джервонта Девіс-Райан Гарсія 22 квітня. Однак він отримав травму ребра під час тренування.

Вихрист у лютому зазнав першої поразки у професійній кар’єрі від кубинця Леньє Перо (9-0, 6 КО).

Бій Вихриста і Оганесяна відбудеться 29 липня у Лас-Вегасі.