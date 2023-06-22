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Шелестюк провів спаринг з Камбососом

Австралієць 22 липня проведе бій проти Максі Г’юза
Сьогодні 12:48 193 0
Шелестюк провів спаринг з Камбососом
#Джордж Камбосос, #Тарас Шелестюк

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос провів спаринги з українським боксером першої напівсередньої ваги Тарасом Шелестюком.

Про це австралієць повідомив у Твіттері.

"Чудові раунди з непереможним рейтинговим напівсередньоваговиком, бронзовим призером Олімпійських ігор Тарасом Шелестюком", - написав Камбосос.

Австралієць 22 липня проведе бій проти Максі Г’юза.

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