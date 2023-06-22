Шелестюк провів спаринг з Камбососом

Австралієць 22 липня проведе бій проти Максі Г’юза

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос провів спаринги з українським боксером першої напівсередньої ваги Тарасом Шелестюком.

Про це австралієць повідомив у Твіттері.

"Чудові раунди з непереможним рейтинговим напівсередньоваговиком, бронзовим призером Олімпійських ігор Тарасом Шелестюком", - написав Камбосос.

Австралієць 22 липня проведе бій проти Максі Г’юза.

Great rounds with undefeated, world rated welterweight, former Olympic bronze medalist @TarasShelestyuk 👊🏻🔥 July 22! pic.twitter.com/AVCN3IpVnO — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) June 22, 2023

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!