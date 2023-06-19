Головне
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:58 6910
Збірна України назвала заявку на матч з Мальтою
Сьогодні 10:25 73
Україна - Мальта: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:44 1011
Україна зустрінеться з Мальтою: розклад матчів відбору до Євро-2024
Сьогодні 08:48 809
Збірна Іспанії по пенальті здолала Хорватію в фіналі Ліги націй
Сьогодні 08:15 568
Європейські ігри-2023: розклад змагань
Сьогодні 00:01 1635
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Канади
Вчора 22:41 392
Магдебург став переможцем гандбольної Ліги чемпіонів
Вчора 22:03 466
Італія втримала перемогу над Нідерландами в матчі за 3 місце Ліги націй
Вчора 18:05 834
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Вчора 16:34 277217 22
Прямі трансляції

Арум: Я підтримую рішення WBC не санкціонувати бої росіян

Сьогодні 10:17 111 0
Арум: Я підтримую рішення WBC не санкціонувати бої росіян

Джерело - Boxing News 24.

Керівник Top Rank Боб Арум підтримав рішення WBC не санкціонувати бої росіян.

Про це Арум розповів порталу Boxing News 24.

"Організація зайняла принципову позицію щодо цього питання – вони не хочуть, щоб росіянин боролися за їхній титул. Я підтримую це, бо повністю відданий Україні та українському народові. Я нічого не збираюся робити, щоб вплинути на це рішення", - сказав Арум.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 27647 3
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 277217 22
Європейські ігри-2023: розклад змагань Європейські ігри-2023: розклад змагань 1635
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 6910
Тайсон Ф’юрі назвав найважчий бій у своїй кар’єрі Тайсон Ф’юрі назвав найважчий бій у своїй кар’єрі 3542
Румунські ЗМІ назвали фінансові статки Луческу Румунські ЗМІ назвали фінансові статки Луческу 1821
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15164
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 27484
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 122794
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20408
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 18369 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5661