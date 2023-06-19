Арум: Я підтримую рішення WBC не санкціонувати бої росіян

Керівник Top Rank Боб Арум підтримав рішення WBC не санкціонувати бої росіян.

Про це Арум розповів порталу Boxing News 24.

"Організація зайняла принципову позицію щодо цього питання – вони не хочуть, щоб росіянин боролися за їхній титул. Я підтримую це, бо повністю відданий Україні та українському народові. Я нічого не збираюся робити, щоб вплинути на це рішення", - сказав Арум.