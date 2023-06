Прогрейс переміг Соррілью та захистив чемпіонський титул

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі американець Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) здобув перемогу у дебютному захисті поясу в поєдинку з пуерториканцем Даніеліто Соррільєю (17-2, 13 KO).

Судді віддали перемогу Прогрейсу роздільним рішенням - 118-109, 113-114, 117-110.

Бій відбувся в ніч проти неділі, 18 червня, на арені Smoothie King Center в американському Новому Орлеані, штат Луїзіана, і став головною подією вечора боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Відео нокдауну:

Regis Prograis punches through Danielito Zorrilla and knocks him down 💥#PrograisZorrilla pic.twitter.com/5B5r7oz5KN