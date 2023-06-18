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Прогрейс переміг Соррілью та захистив чемпіонський титул

Американський боксер переміг роздільним рішенням суддів
Сьогодні 08:07 302 0
Прогрейс переміг Соррілью та захистив чемпіонський титул
#Реджис Прогрейс

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі американець Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) здобув перемогу у дебютному захисті поясу в поєдинку з пуерториканцем Даніеліто Соррільєю (17-2, 13 KO).

Судді віддали перемогу Прогрейсу роздільним рішенням - 118-109, 113-114, 117-110.

Бій відбувся в ніч проти неділі, 18 червня, на арені Smoothie King Center в американському Новому Орлеані, штат Луїзіана, і став головною подією вечора боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Відео нокдауну:

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