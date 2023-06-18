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Стівенсон вибрав собі пріоритетного суперника

Американський боксер поділився планами на майбутнє
Сьогодні 14:55 120 0
Стівенсон вибрав собі пріоритетного суперника
Фото Getty Images
#Шакур Стівенсон, #Джервонта Девіс

Джерело - Boxing Social.

Американський легковаговик Шакур Стівенсон хотів би влаштувати бій проти регулярного чемпіона WBA Джервонти Девіса.

Про це заявив сам Шакур.

"Ми збираємося скласти план наших подальших дій та подивитися, які варіанти для нас мають більше сенсу. Якщо дивитися на все з погляду бізнесу, то найбільш привабливий варіант - це бій проти Танка. Це великий поєдинок. Більший ніж будь-який інший.

З іншого боку, якщо я поб'юся з Девіном Хейні, то отримаю можливість забрати всі пояси легкої ваги. Моя чемпіонська сторона хоче цього. Я був чемпіоном у кожній ваговій категорії, в якій бився. Але ділова сторона змушує мене ризикнути всім. Я готовий поставити на кін усе в бою з Танком. Зведіть нас у ринзі та подивіться, хто залишиться у виграші", - сказав Стівенсон.

Раніше Шакур Стівенсон виявив бажання провести бій із Василем Ломаченком.

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